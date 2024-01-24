Несколько новых толчков зафиксировали казахстанские сейсмологи

Казахстанские сейсмологи зафиксировали три новых землетрясения за сегодняшний вечер, но жители РК эти толчки не почувствовали, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Так, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" были зарегистрированы два землетрясения, которые произошли в 21:01 и 21:04 на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 5.2 и 5.1 соответственно.

В первом случае эпицентр располагался в 256 километрах, а во втором – в 268 километрах юго-восточнее Алматы.

Также в 22:20 толчки произошли в 289 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине 35 километров. В данном случае магнитуда составила 4.8.

Сведений об ощутимости этих землетрясений на территории Казахстана не поступало.

При этом сейсмостанции сообщили еще о четырех подземных толчках за день и о трех – за утро.

Ранее сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: