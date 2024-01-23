Около 19 тыс. автомобилей выехало из Алматы в ночь землетрясения

Минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение - многие покидали свои дома на авто. В городе наблюдались пробки. Стало известно, сколько авто выехало из города, передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала Sergek Group, в ночь на 23 января в Алматы был зафиксирован всплеск передвижения транспорта. Это было связано с подземными толчками.

Активность трафика увеличилась в 4,5 раза по сравнению с прошлой неделей.

Наиболее стремительный темп активности наблюдался в первые полчаса после полуночи. К 01:00 активность достигла пика, а затем начала спадать, возвращаясь к обычным показателям к 5 утра.

Кроме того, в первый час после толчков количество уникального транспорта на дорогах города выросло на 40% - со 120 до 168 тыс.

Позже количество транспорта достигло максимального значения в 208 тыс. единиц.

В ночь на 23 января из Алматы выехало почти 19 тыс. автомобилей - это на 152% больше, чем в аналогичный период прошлой недели.

Землетрясение в Алматы

В ночь с 22 на 23 января в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

В результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Днем 23 января еще одно землетрясение почувствовали жители Алматы – на этот раз ощущались 2 балла.