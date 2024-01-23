Есть ли пострадавшие на предприятиях в Алматы после землетрясения, рассказали в акимате

В Алматы после прошедшего землетрясения в штатном режиме продолжают функционировать все предприятия и организации. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Управление инспекции труда города Алматы сообщает, что 23-го числа текущего года все предприятия и организации функционируют в штатном режиме и производственных травм, связанных с землетрясением, не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства ведут оперативный мониторинг производственных объектов, дежурные государственные инспектора труда ежедневно принимают и регистрируют сообщения о несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

Также управление взаимодействует со станциями скорой помощи и ДЧС – сейчас работников, пострадавших от несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, нет.

Согласно данным Минздрава, всего в результате землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека: 34 взрослых и 10 детей. 8 человек госпитализированы,

При этом сообщалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Также в МСЧ ранее показывали, как правильно собрать "тревожный чемоданчик".