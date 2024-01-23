Как правильно собрать "тревожный чемоданчик", показали в МЧС (видео)

Представители МЧС Казахстана показали, что должно находиться в "тревожном чемоданчике" на случай экстренных ситуаций, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Алматы.

Видео было опубликовано в YouTube-канале Региональной службы коммуникаций.

Как объясняет представитель МЧС, "тревожным чемоданчиком" называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до эвакуации из зоны ЧС.

При этом "тревожный чемоданчик" нужен не только на случай землетрясений, но и на случай наводнений, пожаров и других подобных происшествий.

"Учитывая, что мы проживаем в сейсмоопасном регионе, уже сейчас важно подготовить тревожный чемоданчик, в котором должны быть: деньги и документы, аптечка со средствами первой медпомощи, вода из расчета 3-4 литра в сутки зимой и 5-6 литров – летом, консервы, высококалорийная еда, средства личной гигиены, теплая одежда, плед, радиоприемник, фонарик на батарейках, спички и свисток", – рассказали специалисты.

Напомним, ранее политолог Досым Сатпаев показывал свой "тревожный чемоданчик". Он также дал несколько советов по его сбору.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.