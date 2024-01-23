Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как правильно собрать "тревожный чемоданчик", показали в МЧС (видео)

Опубликовано:

Вещи для "тревожного чемоданчика"
Вещи для "тревожного чемоданчика". Кадр из видео: youtube.com/@RSKALMATY02

Представители МЧС Казахстана показали, что должно находиться в "тревожном чемоданчике" на случай экстренных ситуаций, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Алматы.

Видео было опубликовано в YouTube-канале Региональной службы коммуникаций.

Как объясняет представитель МЧС, "тревожным чемоданчиком" называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до эвакуации из зоны ЧС.

При этом "тревожный чемоданчик" нужен не только на случай землетрясений, но и на случай наводнений, пожаров и других подобных происшествий.

"Учитывая, что мы проживаем в сейсмоопасном регионе, уже сейчас важно подготовить тревожный чемоданчик, в котором должны быть: деньги и документы, аптечка со средствами первой медпомощи, вода из расчета 3-4 литра в сутки зимой и 5-6 литров – летом, консервы, высококалорийная еда, средства личной гигиены, теплая одежда, плед, радиоприемник, фонарик на батарейках, спички и свисток", – рассказали специалисты.

Напомним, ранее политолог Досым Сатпаев показывал свой "тревожный чемоданчик". Он также дал несколько советов по его сбору.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057054-kak-pravilno-sobrat-trevozhnyy-chemodanchik-pokazali-v-mchs/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.