Казахстанский политолог показал свой "тревожный чемоданчик"

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев после сильного землетрясения в Алматы показал, что находится в его "тревожном чемоданчике", передает NUR.KZ.

Пост Досым Сатпаев опубликовал на своей странице в Facebook.

"Многие слышали про тревожный чемоданчик, кто-то его видел, у кого-то он возможно есть, а кому-то вдруг захочется его иметь после этой ночи", – отметил он.

Свой "чемоданчик" политолог, по его словам, купил его у профессионала по выживанию еще в 2007 году после съемок документального фильма "9 баллов".

Внутри, как объяснил Сатпаев, находится основной набор для выживания на несколько человек.

"При любом раскладе дома такая вещь никогда лишней не будет, особенно у алматинцев. И собрать "тревожный чемоданчик" можно самим в любой вместительный и прочный рюкзак или сумку", – подчеркнул он.

"Тревожный чемоданчик" Досыма Сатпаева. Фото: facebook.com/dosyms

Такой минимальный набор "тревожного чемоданчика" предложил политолог:

копии документов;

аптечка;

вода (не лишними будут есть емкость с фильтром для очистки воды и специальные таблетки для обеззараживания грязной воды);

сухой паек (высококалорийный и с большим сроком годности);

средства личной гигиены;

охотничьи спички;

свечи;

несколько зажигалок;

теплая одежда;

свисток;

радиоприемник;

фонарик;

батарейки;

нож.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи. Перепуганные горожане выбегали на улицы.

Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.