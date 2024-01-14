ЧП с автобусом в Павлодарской области: опасность схода грунта сохраняется, сообщили в ДЧС
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В Павлодарской области на руднике "Майкаинзолото" продолжаются работы по расширению коллонного пути для проезда техники ко дну обвала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"13 января спасателями ОСО ДЧС Павлодарской области дополнительно был осуществлен спуск ко дну обвала для определения схода грунта и горной породы к местонахождению автобуса. Опасность схода грунта сохраняется", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тяжелая техника работает круглосуточно. Всего с начала работ вывезено более 150 тыс. тонн грунта и горной породы.
ЧП на территории АО "Майкаинзолото"
Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.
По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.
Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.
Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.
5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.
В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.
7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.
В начале недели глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко.
На этой неделе дополнительную технику пригнали на территорию АО "Майкаинзолото".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055365-chp-s-avtobusom-v-pavlodarskoy-oblasti-opasnost-shoda-grunta-sohranyaetsya-soobschili-v-dchs/