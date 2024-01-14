ЧП с автобусом в Павлодарской области: опасность схода грунта сохраняется, сообщили в ДЧС

В Павлодарской области на руднике "Майкаинзолото" продолжаются работы по расширению коллонного пути для проезда техники ко дну обвала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"13 января спасателями ОСО ДЧС Павлодарской области дополнительно был осуществлен спуск ко дну обвала для определения схода грунта и горной породы к местонахождению автобуса. Опасность схода грунта сохраняется", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тяжелая техника работает круглосуточно. Всего с начала работ вывезено более 150 тыс. тонн грунта и горной породы.

Место ЧП. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.

7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.

В начале недели глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко.

На этой неделе дополнительную технику пригнали на территорию АО "Майкаинзолото".