Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Работы ведутся круглосуточно: что происходит на месте ЧП с автобусом в Павлодарской области

Опубликовано:

Работы по поиску людей на шахте "Майкаинзолото"
Поисковые работы. Фото: t.me/qr_tjm

Поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме. Задействовано 139 человек и 47 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" ведутся в круглосуточном режиме.

Продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч куб. м. грунта и горной породы.

Проведено повторное геосканирование грунта для корректирования хода поисково-спасательных работ.

Поисковые работы на месте падения автобуса продолжаются
Поисковые работы. Фото: t.me/qr_tjm

Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, МИО, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

В целях расследования причин работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева.

Поисковые работы продолжаются
Поисковые работы на месте происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке удалось обнаружить тела двух человек. Как рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, погибшими найдены Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

После ЧП было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054393-raboty-vedutsya-kruglosutochno-chto-proishodit-na-meste-chp-s-avtobusom-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.