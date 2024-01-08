Работы ведутся круглосуточно: что происходит на месте ЧП с автобусом в Павлодарской области

Поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме. Задействовано 139 человек и 47 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" ведутся в круглосуточном режиме.

Продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч куб. м. грунта и горной породы.

Проведено повторное геосканирование грунта для корректирования хода поисково-спасательных работ.

Поисковые работы. Фото: t.me/qr_tjm

Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, МИО, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

В целях расследования причин работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева.

Поисковые работы на месте происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке удалось обнаружить тела двух человек. Как рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, погибшими найдены Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

После ЧП было возбуждено уголовное дело.