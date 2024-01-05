Аким Павлодарской области показал кадры с места падения автобуса с людьми

Продолжаются поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. Глава региона Асаин Байханов озвучил последние данные и показал видео с места происшествия, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram, спасатели работают в режиме повышенной опасности, так как границы обвала не устойчивы, по-прежнему с выступов образовавшегося котлована идет сход камней и грунта.

Всего задействованы 116 человек, 23 единицы техники. Сегодня в 06:00 утра прибыла бригада кинологов ДЧС Астаны, которые сразу же подключились к поискам.

"Семьям погибших и пропавших спасателей будет оказана материальная помощь от АО "Майкаинзолото" и РЦШ ПВАСС в размере более 4,5 млн тенге каждой семье. От государства семьям погибших будут назначены социальные выплаты по утере кормильца. Семьям двух погибших спасателей выражаю свои искренние соболезнования", - отметил Асаин Байханов.

Поисково-спасательная операция продолжается. Глава региона опубликовал видео с места происшествия.

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что силами сотрудников ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.

Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По состоянию на утро 5 января остальных людей и сам автобус не нашли.