"Достать его будет нелегко": МЧС о провалившемся под землю автобусе

На брифинге в правительстве глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас ситуация непростая. Под автобусом имеются пустоты. Есть вероятность, что достать его легко не удастся. Тем не менее мы привлекли все подразделения, которые имеют возможности по геосканированию, чтобы установить точное местоположение автобуса и наличие пустот.

Мы должны быть уверены, что автобус далее не провалится. Сейчас работает тяжелая техника, чтобы осуществить плавный спуск на дно котлована и провести там земельные работы, чтобы добраться до автобуса.

Пока до автобуса остается около 5 метров. Необходимо обеспечить плавный спуск, а также безопасные условия для работы спасателей и специалистов, которые занимаются земляными работами. Со всеми мерами безопасности, страховкой и так далее", - заявил министр Сырым Шарипханов.

Он добавил, что назвать сроки пока сложно - работы идут, но периодически останавливаются для сканирования. Спасателям важно удостовериться, что ситуация безопасна.

"Мы не будем останавливаться. Мы должны достать автобус, а также спасателя и водителя, которые там находятся. Работы будут проводиться, о сроках говорить пока рано.

Это неординарная ситуация, такого у нас в Казахстане не было, поэтому опыта нет. Мы сейчас изучаем мировой опыт, как в этом плане работы проводятся. С воздуха (поднять автобус - прим. ред.) маловероятно. Здесь необходимо использовать технику, чтобы расчистить грунт и добраться до автобуса, а расчистить все можно только с использованием экскаваторов и другой техники: вывозить грунт и добиваться того, чтобы мы могли добраться до автобуса", - добавил министр.

Позже министр озвучил хронологию событий.

"Это произошло около часа ночи. Она (оператор - прим. ред.) вызвала спасателей, чтобы они проверили и в случае необходимости приступили к спасательным работам.

На месте, где проезжал автобус со спасателями, была ровная дорога. Это территория шахты. Но спасатели в момент проезда застали провал земли. Звук, который оператор принял за хлопок, был шумовым эффектом от провала, а "задымление" - это пыль, которая поднялась от грунта. Предварительно анализ показал такую ситуацию", - заявил министр.

Он также напомнил, что после ЧП была создана комиссия, председателем которой является зампред Комитета промышленной безопасности МЧС.

"Он находится там постоянно, так же, как и мой вице-министр Пшембаев, а также аким области. Я тоже в ближайшее время выеду в Павлодарскую область. Никакой тайны нет. Все открыто. Когда будут готовы результаты комиссии, мы все это доведем до вас. Никто в темноте даже не видел, что это провал. Единственным очевидцем, сообщившим, что спасатели прибыли на место, является оператор. Комиссия все выяснит", - заверил глава МЧС.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.

7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.