Возможное местонахождение провалившегося автобуса установили в Павлодарской области

Спасателям с помощью геосканирования удалось обнаружить возможное местонахождение автобуса, который ушел под землю на Майкаинском руднике, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, по результатам геосканирования под грунтом обнаружено возможное местонахождения автобуса.

В пресс-службе объяснили, что глубина обвала составляет 150 метров. От этого места на глубине 5 метров может находиться пропавший автобус.

"Обнаружен металлический предмет, предположительно автобус", – отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня спасатели просканировали место обвала на Майкаинском руднике в Павлодарской области, где под землю ушел автобус с людьми.

ЧП в Павлодарской области

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по ст.277 ч.3 УК РК.

Как выяснилось, в момент происшествия спасатели ехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

Вчера в ДЧС Павлодарской области сообщили, что на месте происшествия работают 3 экскаватора, 2 погрузчика и 2 бульдозера.