Провалившийся под землю автобус с людьми до сих пор ищут в Павлодарской области

Поисково-спасательные работы близ шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области до сих пор продолжаются. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

"На месте обвала по-прежнему происходит сход грунта, границы обвала не устойчивы. Спасатели работают в режиме повышенной опасности.

На месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев", - сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС Астаны и Павлодарской области.

Всего здесь задействованы 97 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.

Напомним, ночью 4 января около 01.25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что силами сотрудников ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан 23.10.1999 года рождения и Олег Тышкевич 18.09.1970 года рождения.