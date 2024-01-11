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Технику для раскопок на дне воронки привезли на место ЧП с автобусом в Павлодарской области

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Место ЧП в Павлодарской области
Место ЧП в Павлодарской области. Фото: МЧС РК

Дополнительную технику пригнали на территорию АО "Майкаинзолото", где под землю провалился автобус с людьми в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили представители ведомства, к работам привлечен малогабаритный экскаватор, общий вес которого – 3,5 тонны. Он будет проводить раскопки на дне воронки, когда тяжелая техника проложит путь. 

"Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой.

Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тысяч тонн грунта и горной породы", – говорится в сообщении.

Место ЧП в Павлодарской области
Место ЧП в Павлодарской области. Фото: МЧС РК

Также продолжает работать комиссия по расследованию причин несчастного случая.

По данным МЧС, члены комиссии спустились в шахту подземного рудника, чтобы определить воздействие поверхностного обрушения на подземные горные выработки.

"Для осуществления доступа к отработанным горным выработкам подземного рудника с целью визуального определения мест и масштабов обрушения горной массы были произведены работы по разбору бетонных перемычек на отработанных горных выработках", – добавили спасатели.

Всего в поисковых работах задействованы 142 человека, 50 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 единицы БПЛА.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.

7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.

В начале недели глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055075-chp-s-avtobusom-v-pavlodarskoy-oblasti-bolee-legkuyu-tehniku-privlekli-dlya-raskopok/

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