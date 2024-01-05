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Как идут поиски провалившегося под землю автобуса в Павлодарской области, показали в МЧС (фото, видео)

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Спасатели проводят поисковые работы
Спасатели. Фото с места событий: МЧС РК

В МЧС Казахстана рассказали о поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где произошло падение автобуса с людьми в котлован, передает NUR.KZ.

32 человека задействованы в поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото", сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Продолжается осыпание грунта с краев обвала.

"Для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжелой инженерной техники", - говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия задействованы 132 человек и 29 единиц техники подразделений МЧС, Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

Сегодня также стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054156-kak-idut-poiski-provalivshegosya-pod-zemlyu-avtobusa-v-pavlodarskoy-oblasti-pokazali-v-mchs-foto-video/

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