Стало известно, куда ехали спасатели в ушедшем под землю автобусе в Павлодарской области

Стало известно, куда направлялись спасатели во время падения их автобуса под землю на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. Об этом рассказали в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

ЧП в Павлодарской области

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК.

К данному часу известно, что поисково-спасательные работы продолжаются.