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"О будущем мыслей нет": старший сын, потерявший семью из-за оползня в Алматы, рассказал о трагедии

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Семья Шин
Семья Шин. Фото: из личного архива

Дмитрий Шин, потерявший семью из-за оползня в Алматы, рассказал, как узнал о трагедии. Также парень сообщил, что жители района долго жаловались на строящиеся выше дома, передает корреспондент NUR.KZ.

В минувшие выходные в Алматы прошли похороны семьи, погибшей в результате оползня в Медеуском районе. Трагедия унесла жизни четырех человек. 20-летний Дмитрий Шин в один момент потерял маму, отчима и двух родных братьев. Близнецам Денису и Сергею 18 апреля исполнилось бы 17 лет, рассказывает их старший брат.

Единственный выживший член семьи Дмитрий прилетел из заграницы, где был на учебе. В разговоре с корреспондентом NUR.KZ Дмитрий держался по-мужски.

Сказал, что сейчас занимается делами семьи, которые требуют его участия. Свое состояние он называет нормальным, насколько это возможно после такой трагедии. Также Дмитрий поделился воспоминаниями о ночи, когда произошла трагедия.

Семья
Семья. Фото: из личного архива

"Мне написал одноклассник, который живет рядом с семьей. Он увидел новости и сразу же мне написал. Сказал, что не может дозвониться ни до кого из семьи моей. Мы очень близко дружили. Поэтому он и номера все знал. Он мне ночью позвонил, написал - вот так и узнал… прекрасная семья была…

Поначалу не верилось. Была вера, что это не тот дом, может, не те люди. Может, просто связи нет с ними. Может, вышка накрылась какая. Но потом уже принятие пришло. И я сразу поехал разбираться с тем, как полететь домой", - вспоминает Дмитрий.

К дому своей семьи Дмитрий еще не ездил. Но посмотрел все видео, которые были в СМИ, говорит парень. Сейчас он живет у родственников. Родной отец Дмитрия и погибших мальчиков обычно выходит на связь, но часто меняет номера, говорит старший сын. Из-за этого Дмитрий не знает, где мужчина сейчас.

"В планах, конечно, вернуться, доучиться. Но когда это будет, пока не известно. Но сейчас о будущем нет мыслей пока. Сейчас надо заниматься делами нынешними", - говорит Дмитрий.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что старшему сыну будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания. Отметим, учится Дмитрий на бюджете. Лично с представителями акимата пока не встречался, сообщил Дмитрий.

Также парень рассказал, что семья неоднократно жаловалась на застройку в их районе.

"Всегда была опасность. Когда мы жили там, всегда жаловались на тех, кто строится выше. И еще понять можно же было, что все обвалится, если вы там все посрубаете и построите не то.

Жаловались много, всем районом. Но реакции не было. Жаловались долго, но результатов не было. Сейчас акимат держит этот случай под контролем и расследование идет. После узнаю, что можно сделать", - добавил Дмитрий.

Сход оползня в Алматы

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Находясь на месте ЧП, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня в Алматы.

А жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053707-o-buduschem-mysley-net-starshiy-syn-poteryavshiy-semyu-vo-vremya-opolznya-v-almaty-rasskazal-o-tragedii/

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