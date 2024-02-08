"Меня никто не слушал": о причинах трагедии в Алматы высказался житель предгорья

Одна из жительниц Алматы, Гульнар, которая живет недалеко от места схода оплывины (оползня), рассказала о случившемся, передает корреспондент NUR.KZ с места трагедии.

Гульнар говорит, что ночью ничего не слышала. О ЧП узнала из соцсетей и пошла к пострадавшему дому, так как знает соседей.

"Семья - из четырех человек. Родители и мальчики-близнецы. Они в этом году школу заканчивают. Камазы сейчас вывозят остатки стен", - говорит соседка Гульнар.

Местный житель, который живет здесь 17 лет, рассказал, что давно бил тревогу из-за возможного оползня.

"Я собирал здесь людей, говорил, бил тревогу. Я отправлял письма о том, что земля может "уйти". Разговаривал и с директором школы. Но меня никто не слушал. Я писал в МЧС, акимат и в горводоканал. Всем писал. Но меры никакие не приняли. Кроме горводоканала. Но люди сами себе соединили водопроводную трубу, где питьевая вода проходит. За 5-6 лет из-за этого накопилась вода и образовалась жидкая масса, которая пошла вниз", - рассказывает Туралы Онербаев.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей - их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района рассказывал о возможных причинах схода оползня и о семье, которую ищут под завалами.

Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

На сайте "Электронного правительства" уточняется, что оползни происходят чаще всего по берегам рек, водоемов и на горных склонах. Они могут происходить на всех склонах, но на глинистых грунтах они случаются намного чаще (для этого достаточно избыточного увлажнения пород), поэтому большей частью они сходят в весенне-летний период.

Первые признаки оползня:

двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;

в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;

появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;

под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;

слышится и нарастает грохот.

При обнаружении описанных признаков оползня:

сообщите в соответствующие органы и подразделения МЧС;

отключите электричество, водопровод, подачу газа;

удалите из дома легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;

уйдите в безопасное место;

ограничьте доступ людей в зону риска.

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