Слой почвы сошел на жилые дома в Алматы (видео)
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Сегодня, 8 февраля, ночью в Медеуском районе Алматы на жилые дома сошла оплывина. Два дома повреждены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Как сообщается на сайте ДЧС РК, информация о сходе грунта в микрорайоне Тау-Самал поступила в ДЧС в 02:20. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства "Казселезащиты", Службы спасения Алматы, РОСО и ДЧС.
Предварительно установлено, что оплывина сошла из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Повреждены два дома.
"Согласно анализу обстановки, из-за выпадения значительного количества осадков в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно", - предупреждают спасатели алматинцев.
Сейчас на месте ЧП находится руководство ДЧС. Спасатели РОСО МЧС производят обследование.
В ДЧС пояснили, что оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.
ДЧС Алматы и "Казселезащита" дали рекомендации казахстанцам:
- не рекомендуется строить жилые дома на просадочных оползнеопасных участках;
- не рекомендуется проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы"
- запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое;
- владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059766-sloy-pochvy-soshel-na-zhilye-doma-v-almaty/