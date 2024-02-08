Слой почвы сошел на жилые дома в Алматы (видео)

Сегодня, 8 февраля, ночью в Медеуском районе Алматы на жилые дома сошла оплывина. Два дома повреждены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Как сообщается на сайте ДЧС РК, информация о сходе грунта в микрорайоне Тау-Самал поступила в ДЧС в 02:20. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства "Казселезащиты", Службы спасения Алматы, РОСО и ДЧС.

Предварительно установлено, что оплывина сошла из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Повреждены два дома.

"Согласно анализу обстановки, из-за выпадения значительного количества осадков в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно", - предупреждают спасатели алматинцев.

Сейчас на месте ЧП находится руководство ДЧС. Спасатели РОСО МЧС производят обследование.

В ДЧС пояснили, что оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

ДЧС Алматы и "Казселезащита" дали рекомендации казахстанцам: