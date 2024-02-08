Оползень в Алматы: двух детей и двух взрослых ищут под завалами домов

Сегодня ночью в Алматы на два жилых дома сошла оплывина (оползень). В это время в домах находились четыре человека, их сейчас ищут спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как уточняется на сайте МЧС РК, причиной схода оплывины (оползня) стало переувлажнение почвы техногенного характера. В результате повреждены два дома, один - частично.

Согласно предварительной информации, в домах в момент схода оплывины (оползня) находились четверо человек, из них двое детей.

"Бригада медиков продолжает дежурить. На месте работает психологическая группа ДЧС.

Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы осложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники", - говорится в сообщении МЧС.

На месте ЧП сейчас работают больше 160 человек, в том числе спасатели ДЧС, РОСО, службы спасения, военные, медики и сотрудники акимата.

Жители близлежащих домов эвакуированы.

"Они размещены в школе №47. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам", - добавили в ведомстве.

В МЧС просят казахстанцев доверять только официальным данным. Информация о произошедшем будет дополняться.

Ранее в ДЧС сообщали, что из-за выпадения значительного количества осадков в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что оползень - это смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки. Оплывина является небольшим оползнем.

Оползни происходят чаще всего по берегам рек, водоемов и на горных склонах. Они могут происходить на всех склонах, но на глинистых грунтах они случаются намного чаще (для этого достаточно избыточного увлажнения пород), поэтому большей частью они сходят в весенне-летний период.

Первые признаки оползня:

двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;

в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;

появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;

под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;

слышится и нарастает грохот.

При обнаружении описанных признаков оползня:

сообщите в соответствующие органы и подразделения МЧС;

отключите электричество, водопровод, подачу газа;

удалите из дома легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;

уйдите в безопасное место;

ограничьте доступ людей в зону риска.

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