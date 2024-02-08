"80-х годов постройки": аким рассказал о доме, разрушенном оползнем в Алматы

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня (оплывины) в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это старый дом. Я могу ошибиться, 80-х годов постройки. Документы у него в порядке. Это индивидуальное жилое строение. Но по новым ПДП был переведен в зону Р-1 - с тем, чтобы в дальнейшем ограничить его возможности на переустройство и реконструкцию", - сообщил аким.

Также Оразалин отметил, что основную магистраль водопровода перевели на баланс города. Но многие разводящие сети были построены хозспособом.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.

Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.