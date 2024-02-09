"Мы думаем, причина в прорыве трубы": глава МЧС о сходе оползня в Алматы

На брифинге СЦК глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома, передает корреспондент NUR.KZ.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы со стороны акимата. На сегодняшний день угрозы повторного схода оползня для жителей близлежащих домов не имеется. Те факторы предварительные, которые мы изучили, это прорыв трубы все-таки.

Там на месте специалисты эти версии отработали предварительно, комиссия даст свое заключение после окончания, но мы думаем, что это все произошло по причине вот этой трубы, которая была прорвана", - заявил глава МЧС.

Сход оползня в Алматы

Напомним, в ночь на четверг в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах на момент происшествия находились четыре человека, из них двое - дети.

Позже в ДЧС сообщили, что спасатели нашли тела всех четверых. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также их сыновья - двое юношей 2007 года рождения.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходило на месте ЧП. Один их местных жителей уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия. По его словам, в этой семье было три сына - старший, 19-летний молодой человек, сейчас учится в Москве.

В акимате заверили, что окажут помощь молодому человеку.

В ДЧС добавили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.