Сход оползня в Алматы: Досаев высказался о запрете строительства на горных склонах

Аким Алматы на встрече с жителями Медеуского района заявил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера в микрорайоне "Тау-Самал" по улице Олимпийская произошла трагедия – из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина, которая унесла жизни наших горожан.

Я искренне разделяю боль и утрату родных и близких погибших, выражаю им глубокие соболезнования в связи с невосполнимой потерей. Акиматом будет оказана вся необходимая помощь по организации погребения и проведения поминальных мероприятий", – заявил аким Ерболат Досаев.

Он добавил, что вопрос застроек на крутых горных склонах волнует всех алматинцев и жителей Медеуского района не первый год.

"В июне 2022 года акиматом Алматы был предложен и поддержан маслихатом запрет строительства на горных склонах с крутизной более 15 градусов (возможно при предоставлении геолого-изыскательных работ).

С момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 45 исков, из которых 31 – уже удовлетворены в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся девяти либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся новые иски в суд.

Мы намерены активно продолжать начатую работу и, к сожалению, трагедия в "Тау-Самал" еще раз доказала необходимость дальнейшего усиления контроля за строительством в предгорной местности", – сообщил аким.

По информации Досаева, уже в этом году могут быть приняты изменения в законодательство по усилению градостроительного контроля, обеспечения сейсмобезопасности и селезащиты, поскольку они поддержаны правительством.

Сход оползня в Алматы

Напомним, в ночь на четверг в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах на момент происшествия находились четыре человека, из них двое – дети.

Позже в ДЧС сообщили, что спасатели нашли тела всех четверых. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также их сыновья – двое юношей 2007 года рождения.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходило на месте ЧП. Один их местных жителей уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия. По его словам, в этой семье было три сына – старший, 19-летний молодой человек, сейчас учится в Москве.

В акимате заверили, что окажут помощь молодому человеку.

В ДЧС добавили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.