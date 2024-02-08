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Учится за границей: акимат пообещал оказать помощь старшему сыну из погибшей в Алматы семьи

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Ерболат Досаев на месте ЧП
Ерболат Досаев на месте ЧП. Кадр из видео: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования и поручил оказать помощь в организации похорон погибших в результате оползня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города выразил слова соболезнования родным и близким погибшей семьи.

"Спасательные службы завершили поиски членов семьи, проживавших в пострадавшем доме в Медеуском районе. Трагедия унесла жизни 4 человек. Разделяю боль и утрату родных и близких. Выражаю глубокие и искренние соболезнования", – сказал Досаев.

Отмечается, что по поручению акима будет оказана помощь в организации похорон всех членов семьи.

"Старшему сыну, который является студентом и на данный момент находится на обучении за пределами страны, будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое – дети. Позже в ДЧС сообщили, что спасатели нашли тела всех четверых.

В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также их сыновья – двое юношей 2007 года рождения.

Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходит на месте ЧП.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия. По его словам, в этой семье было три сына – старший, 19-летний молодой человек, сейчас учится в Москве.

Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита" – в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059915-dosaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-tseloy-semi-iz-za-opolznya-v-almaty/

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