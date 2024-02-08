Найдены тела всех погибших из-за схода оползня в Алматы

Нашли тела всех четырех членов семьи, погибшей из-за схода оползня в Алматы, об этом сообщили в ДЧС Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", - сообщили в ДЧС города.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.

Оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один сосед уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.