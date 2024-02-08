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Основную причину схода оползня в Алматы назвала "Казселезащита"

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ГУ "Казселезащита" назвали основную причину схода оползня в Алматы. Сообщается, что в склоне прорвало трубу, передает корреспондент NUR.KZ.

"8 февраля 2024 года в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома №3А и №3 по улице Олимпийская, мкр. Тау-Самал Медеуского района города Алматы", - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте "Казеселезащита".

Ориентировочный объем оплывины составляет порядка 3200 м³, рассказали там. По генезису оплывина относится к техногенным.

"Склон горы состоит из лессовидных суглинков (просадочные грунты), крутизна склона на данном участке составляет ориентировочно 45-50 градусов. Оплывиной разрушен жилой дом с хозяйственными постройками №3А по улице Олимпийская и частично поврежден расположенный рядом жилой дом №3. Ведутся поисковые работы", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Позднее спасатели нашли тела всех четверых членов семьи.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.

Оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один сосед уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059897-osnovnuyu-prichinu-shoda-opolznya-v-almaty-nazvala-kazselezaschita/

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