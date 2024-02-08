Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома
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Жители района, где сошла оплывина (оползень), рассказали о произошедшем. Одна из соседок уверяет, что никакого шума ночью не слышала, передает корреспондент NUR.KZ.
Анна в этом районе живет около 6 лет. Говорит, оползней здесь за это время не наблюдала. Этой ночью женщина не слышала никакого шума, толчков не ощутила. И только утром узнала о произошедшем.
"При строительстве домов здесь должны быть соблюдены нормы, должно быть разрешение на строительство, должны быть геодезические изыскания.
Я смотрю, здесь так дома свободно строят дома в горной местности. Горная местность - это всегда опасность. Честно говоря, теперь есть опасения. Боимся, как и все, за свои дома", - рассказала Анна.
Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.
Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.
Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.
Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.
Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.
Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.
О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.
Еще один соседя уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059859-zhiteli-rayona-gde-soshel-opolzen-vyskazalis-o-strahe-za-svoi-doma/