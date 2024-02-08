Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома

Жители района, где сошла оплывина (оползень), рассказали о произошедшем. Одна из соседок уверяет, что никакого шума ночью не слышала, передает корреспондент NUR.KZ.

Анна в этом районе живет около 6 лет. Говорит, оползней здесь за это время не наблюдала. Этой ночью женщина не слышала никакого шума, толчков не ощутила. И только утром узнала о произошедшем.

"При строительстве домов здесь должны быть соблюдены нормы, должно быть разрешение на строительство, должны быть геодезические изыскания.

Я смотрю, здесь так дома свободно строят дома в горной местности. Горная местность - это всегда опасность. Честно говоря, теперь есть опасения. Боимся, как и все, за свои дома", - рассказала Анна.

Место происшествия. Фото: ДЧС Алматы

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Место происшествия. Фото: ДЧС Алматы

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.

Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один соседя уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.