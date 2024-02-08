Есть ли угроза повторного схода оползня, рассказали в ДЧС Алматы

На месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Сообщается, что в Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", а также акимата города.

"По состоянию на 15:00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", – говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, 8 февраля со склона сошло более 3000 кубометров грязевой массы. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части - сейчас ее счищают и спускают вниз специалисты.

При этом членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего.

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома:

по версии ДЧС города Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера;

по причинам техногенного характера; по линии "Казселезащиты" имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба , построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов;

, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов; еще среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.

Однако расследование продолжается. Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются.

По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация.

Просим доверять официальным данным.

Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться компетентными органами.