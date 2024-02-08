Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Есть ли угроза повторного схода оползня, рассказали в ДЧС Алматы

Опубликовано:

Оползень
Оползень. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Сообщается, что в Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", а также акимата города.

"По состоянию на 15:00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", – говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, 8 февраля со склона сошло более 3000 кубометров грязевой массы. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части - сейчас ее счищают и спускают вниз специалисты.

При этом членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего.

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома:

  • по версии ДЧС города Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера;
  • по линии "Казселезащиты" имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов;
  • еще среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.

Однако расследование продолжается. Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются.

По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация.

Просим доверять официальным данным.

Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться компетентными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059973-est-li-ugroza-povtornogo-shoda-opolznya-rasskazali-v-dchs-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.