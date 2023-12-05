Отец погибшего в алматинском хостеле 19-летнего казахстанца: Наша беда, что всем на все плевать

В воскресенье в Актау простились с 19-летним Никитой, погибшим при пожаре в алматинском хостеле. Родители рассказали, что в тот день он должен был прилететь домой, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали журналистам родные парня, в четверг, 30 ноября, они ждали Никиту домой - он должен был прилететь на несколько дней до сессии. Однако вместо сына казахстанцев ждала новость о его гибели.

"Это показатель нашей халатности, безалаберности, где наплевательски относятся. Завтра эта трагедия может коснуться каждого, любого ребенка, любого из нас, любого гражданина. Потому что эти случаи будут повторяться, если никто не будет принимать мер.

И, может быть, вот это горе наше, вот эта беда, может быть, является лакмусовой бумажкой нашего общества, что всем на все плевать. Сколько детей должно погибнуть? Сколько горя должно причинить родителям?" - вопрошает отец Никиты Сергей Плужник.

Никита мечтал стать IT-специалистом. Учился очно, но дистанционно на третьем курсе одного из алматинских вузов. Поэтому место в общежитии ему не полагалось.

По словам родителей, они знали, что сын жил в хостеле. Но не подозревали, что комната расположена в подвале. Раньше снимал с друзьями квартиру. Потом ребята не смогли оплачивать жилье и разъехались.

Никита был единственным ребенком в семье.

Источник: КТК

Пожар в хостеле в Алматы

Утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивали как стабильное.

На место происшествия выезжали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в южную столицу вылетел также глава МЧС Сырым Шарипханов.

Позже в ДП Алматы сообщили, что личности всех жертв установлены. Четверо из 13 погибших – иностранцы (двое – граждане России, двое – граждане Узбекистана), остальные девять – граждане Казахстана.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело, задержан арендатор хостела.

Между тем в Туркестанской области простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, погибшим при пожаре в хостеле в Алматы 30 ноября. Его родные требуют наказать виновных.

Также установлена личность россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Алматы. Его тело доставят на родину.

Тем временем уроженец Туркестанской области Рамазан Амирали до недавнего времени был в списке погибших при пожаре в хостеле в Алматы. Однако он оказался живым.