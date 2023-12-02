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Появилась информация о россиянине, погибшем при пожаре в хостеле в Алматы

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Пожарный возле хостела в Алматы
Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Установлена личность россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Алматы. Его тело доставят на родину. Об этом сообщил министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин, передает РИА Новости.

"При пожаре в хостеле в Алматы погиб якутянин Герман Андреев. Он уроженец Жиганска, приехал в Казахстан 5 апреля 2023 года. В настоящее время идет процедура оформления перевозки груза 200. Привезем на родину. Содействие оказывает МИД России", - рассказал министр.

Гаврил Кириллин также добавил, что ведомство окажет необходимую помощь родственникам погибшего.

Пожар в Алматы

Утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивали как стабильное.

На место происшествия выезжали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в южную столицу вылетел также глава МЧС Сырым Шарипханов.

Позже в ДП Алматы сообщили, что личности всех жертв установлены. Четверо из 13-ти погибших - иностранцы (двое - граждане России, двое - граждане Узбекистана), остальные девять - граждане Казахстана.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело, задержан арендатор хостела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048786-poyavilas-informatsiya-o-rossiyanine-pogibshem-pri-pozhare-v-hostele-v-almaty/

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