Остались родители-инвалиды: погибшего в хостеле в Алматы 20-летнего парня похоронили на родине (видео)

Сегодня в Туркестанской области простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, погибшим при пожаре в хостеле в Алматы 30 ноября. Его родные требуют наказать виновных, передает сайт телеканала КТК.

Молодого человека похоронили в родном ауле Сынтас, в 100 километрах от Шымкента.

По данным телеканала, в семье парень был младшим из четырех сыновей. В южную столицу он уехал три месяца, надеясь заработать на ремонт родительского дома. Бейбарыс устроился готовить фастфуд и старался помогать деньгами родителям. В каких условиях он жил, близкие не знали.

В день трагедии Бейбарыс должен был приехать к родителям, но, по их рассказам, парню задержали зарплату, поэтому он остался. Отец и мать парня не слышат и общаются жестами.

Местные власти пообещали им бесплатно провести газ и выплатить компенсацию за гибель сына. Но родные сейчас хотят, только чтобы виновные в трагедии понесли наказание.

"Все подешевле ищут, где остановиться, но нужно же следить за условиями! В нормальных условиях не случилась бы эта трагедия. Тринадцать ребят погибло, все молодые, что за ужас! Пусть и хозяин хостела отвечает, и те, кто должен контролировать их, тоже!" - заявил дядя погибшего Иса Налибаев.

Источник: КТК

Напомним, сегодня Генпрокуратура сообщила о задержании арендатора хостела Мухамедъярова А. Его водворили в ИВС.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.

Позже глава МЧС РК высказался о трагедии. По его словам, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.