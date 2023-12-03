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30 лет независимости Казахстана

Казахстанец, которого считали погибшим при пожаре в хостеле в Алматы, оказался жив

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Рамазан Амирали и заместитель акима села Дербысек
Рамазан Амирали и заместитель акима села Дербысек. Кадр из видео: YouTube / Арман Беккалиев

Уроженец Туркестанской области Рамазан Амирали до недавнего времени был в списке погибших при пожаре в хостеле в Алматы. Однако он оказался живым, передает Otyrar.

Как сообщил изданию заместитель акима села Дербысек Сарыагашского района, 20-летний Рамазан Амирали учится в одном из медресе Шымкента. В Алматы он приехал для работы и остановился в хостеле, где на прошлой неделе произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек.

Выяснилось, что за несколько дней до трагедии молодой человек вернулся в Сарыагашский район. Родители попросили его приехать домой, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте. На сегодняшний день он находится вместе с ними.

"Поздравляю с днем рождения. Теперь будешь отмечать день рождения два раза в год. О тебе сейчас не только одно село, а вся республика шумит. Говорят, что его учителя звонили, мол он не приходит на занятия. Действительно, ты оказывается родился в рубашке. Кто знает, что случилось бы, если бы ты остался в этой гостинице", – говорит Рамазану заместитель акима села Дербысек.

Пожар в хостеле в Алматы

Утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивали как стабильное.

На место происшествия выезжали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в южную столицу вылетел также глава МЧС Сырым Шарипханов.

Позже в ДП Алматы сообщили, что личности всех жертв установлены. Четверо из 13 погибших – иностранцы (двое – граждане России, двое – граждане Узбекистана), остальные девять – граждане Казахстана.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело, задержан арендатор хостела.

Между тем в Туркестанской области простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, погибшим при пожаре в хостеле в Алматы 30 ноября. Его родные требуют наказать виновных.

Также установлена личность россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Алматы. Его тело доставят на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048838-chislivshiysya-pogibshim-pri-pozhare-v-hostele-v-almaty-urozhenets-turkestanskoy-oblasti-okazalsya-zhivym/

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