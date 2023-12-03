"Обняла его в последний раз": с погибшим в хостеле в Алматы 19-летним парнем простились в Актау

В Актау состоялись похороны 19-летнего Никиты Королева, который погиб при пожаре в алматинском хостеле на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на мать погибшего.

Мать погибшего Евгения Вегер, фотограф из Актау, сообщила на своей Instagram-странице, что вчера, 2 декабря, прошли похороны ее сына.

"Он погиб при пожаре в хостеле в Алматы. Мой мальчик Королев Никита умер за день до того, как должен был прилететь домой в Актау. Это мой единственный сын, которому 24 декабря будет 20 лет. Я не видела его 1,5 года", – написала она.

Пожар в хостеле в Алматы

Утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивали как стабильное.

На место происшествия выезжали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в южную столицу вылетел также глава МЧС Сырым Шарипханов.

Позже в ДП Алматы сообщили, что личности всех жертв установлены. Четверо из 13 погибших – иностранцы (двое – граждане России, двое – граждане Узбекистана), остальные девять – граждане Казахстана.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело, задержан арендатор хостела.

Между тем в Туркестанской области простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, погибшим при пожаре в хостеле в Алматы 30 ноября. Его родные требуют наказать виновных.

Также установлена личность россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Алматы. Его тело доставят на родину.

Тем временем уроженец Туркестанской области Рамазан Амирали до недавнего времени был в списке погибших при пожаре в хостеле в Алматы. Однако он оказался живым.