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Какую помощь окажет акимат семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы

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Мужчины у здания разговаривают
Ерболат Досаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Тела погибших во время пожара в хостеле Алматы будут доставлены до мест, указанных их семьями. Власти южной столицы также окажут помощь в организации похорон на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в акимате Алматы, пострадавшим и эвакуированным оперативно предоставлено временное жилье, организовано питание, предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь.

"По поручению акима города Ерболата Досаева акиматом будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест, в том числе в другие регионы страны.

Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", — заявили в акимате южной столицы.

По вопросам организации похорон родственники погибших могут обратиться по контактным номерам: + 7 707 779 07 08, +7 777 312 08 08.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

В Генпрокуратуре заявили о проверке всех хостелов в Алматы после пожара.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048433-akimat-almaty-okazhet-pomosch-v-organizatsii-pohoron-i-transportirovke-tel-pogibshih-v-pozhare/

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