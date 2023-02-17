"Виноваты все": Роман Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Здание ТЭЦ. Фото: рavlodarenergo.kz

Вице-премьер-министр Казахстана Роман Скляр в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза, произошедшей в конце ноября прошлого года, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В конце ноября на экибастузской ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней. Роман Скляр напомнил, что сам он находился в Экибастузе неделю, начиная с пятого дня аварии.

"Мы с коллегами обошли сотни квартир, побывали в разных учреждениях, и я неоднократно общался с жителями… поверьте: я много раз перед ними извинялся за причиненные неудобства", – отметил он.

В целом, по его словам, идет следствие по определению того, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Кто виноват? Все виноваты. Начиная с меня, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая самым низовым звеном – рабочими этой станции. Это очевидно", – заявил Скляр.

При этом он добавил, что если следствие определит вину акционера, то он будет привлечен к полной ответственности.

"А что касается руководителя "Павлодарэнерго" – это мое право, потребовать от акционеров его увольнения, что я и сделал. У меня на это много причин. Я просто сейчас не хочу говорить то, как они работали во время ликвидации аварии, как они проявили себя, что делали.

Я там находился семь дней, и сейчас ситуация, которая происходит в Экибастузе, и как ее видело предыдущее руководство "Павлодарэнерго", что они делали для ее ликвидации, как они выполняли поручения, которые давали акимы города, области и я. Эти причины способствовали тому, что я потребовал немедленно освободить его (гендиректора "Павлодарэнерго" – прим. ред.) от занимаемой должности.

Что касается акционеров, их ответственность будет определяться проводимым сейчас расследованием уголовного дела", – резюмировал Скляр.

Напомним, во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

"Что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Так, 17 декабря аким города Аян Бейсекин сообщил, что жители все еще продолжают жаловаться на недостаточно комфортную температуру в квартирах.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009862-vinovaty-vse-roman-sklyar-ob-avarii-na-tets-v-ekibastuze/