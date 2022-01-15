Беспорядки в Казахстане: представлена полная хронология событий

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК привел полную хронологию беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шалабаев сообщил, что 1 января в городе Жанаозен Мангистауской области в 17:20 возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 этого же дня люди разошлись. Правоохранительными органами силы и средства не применялись.

"В Мангистауской области с 11 часов вблизи акиматов, мечети и автопарковок наблюдался несанкционированный сбор жителей области с требованием снижения цен на сжиженный газ. Число протестующих в течение дня составило порядка несколько сотен человек. В городе Жанаозен участники акции блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства также не применялись", - отметил он.

Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись на другие города и регионы. Как сообщил Шалабаев, в этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались "мирные" митинги в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.

4 января митинги продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11-ти.

"Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения, погромы, поджоги, в том числе служебных автомашин.

В Алматы собравшиеся возле СК "Алматы Арена" порядка 5 тысяч человек последовали к зданию акимата города, где вступили в столкновения с сотрудниками полиции. Тогда телесные повреждения получили 5 военнослужащих Нацгвардии и 15 сотрудников полиции.

В Шымкенте повреждена 21 полицейская автомашина. С этого дня правоохранительными органами стали применяться специальные средства нелетального характера, с целью отражения нападения на сотрудников и административные здания", - пояснил спикер.

По его данным, 5 января погромы и захваты зданий продолжились в 11-ти регионах страны. Число их участников достигло 50 тысяч.

В ночь с 4-го на 5-е января террористы захватили здание акимата Алматы и аэропорт. В этот же день, сообщил Шалабаев, также бандитами совершена попытка захвата пожарной части, Департамента полиции города Алматы, управлений полиции Ауэзовского и Жетысуского районов. Захвачены семь оружейных магазинов. В этот день были совершены поджоги здания акимата Алматы и партии Nur Otan, четырех торговых центров и отделений банков.

Общее число участников погромов и вооруженных нападений в Алматы составило свыше 20 тысяч человек.

"В Кызылорде нападавшими подожжено 9 автомобилей, автомашиной насмерть сбит военнослужащий, группой неизвестных у военнослужащих отобраны автомат и два пистолета. В Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области. Также путем применения насилия были захвачены здания акиматов областей в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областях", - добавил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры.

Тогда в регионах страны был введен режим ЧП с установлением комендантского часа. В это же время был ограничен доступ в интернет для исключения координаций действий террористов и использования ими средств связи.

6 января решением Совета безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. Лишь с этого дня органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять оружие для уничтожения террористов.

В этот же день в Алматы предотвращена попытка захвата террористами телевышки Кок-Тобе и Академии пограничной службы КНБ.

Также же было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.

"На этом фоне число участников беспорядков и массовых сборов в регионах значительно снизилось. В это же день захваченные боевиками объекты, здания акиматов, полиции, ДКНБ и другие были взяты под контроль национальных сил антитеррористической операции практически во всех регионах", - заявил Серик Шалабаев.

7 января мирные акции протеста продолжились в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

В Алматы фиксировались обстрелы блокпостов, попытки захвата боевиками больниц, грабежи магазинов. В Таразе и Талдыкоргане совершены нападения на здания СИЗО.

Между тем, по его данным, 8 января ситуация в стране постепенно стабилизировалась. В Алматы силами антитеррористической операции началась зачистка улиц и стратегических объектов, а несанкционированные сборы граждан были прекращены.

"По поручению главы государства, Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей "Алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах. Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране. Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где пострадали люди", - резюмировал спикер.

Ранее в ходе того же брифинга Шалабаев сообщил, что всего в ходе беспорядков погибло не менее 225 человек. Минздрав озвучил данные по пострадавшим, которые обращались в больницы за помощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951347-besporyadki-v-kazahstane-polnuyu-hronologiyu-sobytiy-predstavili-v-genprokurature/