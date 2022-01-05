Здание филиала партии Nur Otan в Алматы заволокло дымом

Иллюстративное фото: nurotan.kz

Здание филиала партии Nur Otan в Ауэзовском районе Алматы заволокло дымом.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан с места событий.

По данным издания, выбиты окна первого и второго этажей здания.

"К этому часу открытого пламени не видно, нижние этажи застланы дымом. На месте не видно ни пожарных, ни полицейских", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что митингующие ворвались в акимат южной столицы. Очевидцы сообщали, что в районе акимата слышны выстрелы, над зданием поднимается черный дым.

Ранее мы рассказывали, что сейчас проходит на улицах Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949909-filial-partii-nur-otan-zagorelsya-v-almaty/