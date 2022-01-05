Здание филиала партии Nur Otan в Алматы заволокло дымом

Здание филиала партии Nur Otan в Ауэзовском районе Алматы заволокло дымом.
Об этом сообщает Sputnik Казахстан с места событий.
По данным издания, выбиты окна первого и второго этажей здания.
"К этому часу открытого пламени не видно, нижние этажи застланы дымом. На месте не видно ни пожарных, ни полицейских", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что митингующие ворвались в акимат южной столицы. Очевидцы сообщали, что в районе акимата слышны выстрелы, над зданием поднимается черный дым.
Ранее мы рассказывали, что сейчас проходит на улицах Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949909-filial-partii-nur-otan-zagorelsya-v-almaty/