"Они целенаправленно шли уничтожать и убивать": в полиции Алматы рассказали о штурме здания ДП

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В департамента полиции Алматы рассказали о нападении на административные здания ведомства во время беспорядков в городе, передает NUR.KZ.

"По тревоге личный состав алматинского гарнизона полиции был поднят 4 января во второй половине дня, когда начались первые волнения, которые были продолжены 5 января. Они развивались на площадке перед "Алматы Арена".

Это был не мирный митинг, уже тогда были предприняты попытки массового беспорядка, эта масса людей рушила все, что возникало у них на пути, не говоря о том, что нанесли телесные повреждения, повредили служебный транспорт органов внутренних дел.

Далее вся толпа двинулась по центральным магистралям города Алматы в сторону площади Республики, там беспорядки были продолжены. Ими было оказано ожесточенное сопротивление силам правопорядка", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как только поступила информация о том, что готовится штурм на все районные управления полиции, в том числе, и департамент полиции Алматы, был объявлен план "Крепость" - "Камал", что подразумевает оборону административных зданий.

Это было связано с тем, что в полиции хранится большое количество оружия. Как отмечает Азирбек, скорее всего, первостепенной задачей было завладение преступниками этого оружия.

Нападения на департамент полиции начались вечером, в 18.00-18.30. В квадрате улиц, где располагается ведомство, находятся три административных здания.

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Все силы полиции были брошены на обеспечение порядка на площади Республики и на "Алматы Арене", поэтому эти три здания защищали порядка 100 человек личного состава. Основной бой начался в 8 вечера, основной удар на себя приняли сотрудники, которые дислоцируются в здании по Масанчи - это оперативный блок, следователи и дознаватели.

Самое главное, в течение ночи, до 5 часов утра, преступниками было предпринято 27 атак, а значит, 27 попыток вторжения в здание и завладения оружием. К счастью, удалось отстоять, но это был действительно бой, никаких требований они не выдвигали, они целенаправленно шли уничтожать и убивать.

Больше всего переживали за жителей дома напротив, существенно пострадал медцентр - у крыльца группа нападавших вела бой, прицельный огонь. Они использовали боевое оружие - были гранаты, а на крыше многоэтажки у них базировались снайперы, которые впоследствии были уничтожены.

В 5 часов утра все затихло, на тот момент более 20 террористов было уничтожено, большую часть раненых подельников нападавшие унесли и увели с собой", - рассказала Салтанат Азирбек.

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, общее количество нападавших составляло порядка 1000 человек. Пробраться к департаменту они пытались с нескольких сторон - со стороны Никольского базара, церкви и угла улиц Масанчи-Карасай батыра. Здания были взяты под охрану. Было выставлено несколько позиций, в том числе, вне зданий.

Всеми спецоперациями по отражению нападений руководил сам начальник департамента, что придало дух молодым сотрудникам, говорят в полиции.

"Мы знали, что нельзя отдавать здание - если они доберутся до оружия, то будет захвачен весь город и последствия могут быть печальными. Это действовала целенаправленно четко подготовленная группа. План нападения, скорее всего, был спланирован на бумаге, их силы были точно сосредоточены.

Были люди, которые отвечали только за то, чтобы вывести из строя все камеры видеонаблюдения, которые расположены по периметру. Была основная группа, которая подвозила оружие всем участникам данного нападения. Одновременно такой же атаке подверглись районные управления полиции. При защите УП Алмалинского района погибли два сотрудника, еще один сотрудник погиб при защите вышки Кок-Тобе", - сообщила пресс-секретарь ведомства.

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Говорить о личности нападавших рано, отметила Азирбек. По ее словам, межведомственная следственная группа ведет расследование на данный момент.

"Простой обыватель, житель страны на такое бы точно не пошел и по тактике ведения боя было видно, что действовала хорошо организованная сплоченная группа. Жертв среди мирного населения во время штурма ДП не было", - сообщила Салтанат Азирбек.

Также она рассказала, что нападавшие использовали тяжелую технику, чтобы взять на таран входную группу ДП.

Салтанат Азирбек напомнила, что контртеррористическая операция в городе еще продолжается. В общей сложности количество изъятого оружия по Алматы составляет более 2000 единиц. Безусловно, преобладает оружие, которое было похищено из оружейных магазинов - более 1000 единиц. В основном, это охотничье и автоматическое оружие.

"Есть и большое количество без вести пропавших. Не исключается, что эти люди могли быть участниками событий или оказаться в эпицентре массовых беспорядков. С 4 числа на вечер 13 января алматинцы обратились с заявлениями о пропаже 22 человек. 15 из них были найдены, местонахождение еще семи устанавливается", - заключила Азирбек.

Ранее мы рассказывали, как защищали департамент полиции от нападений во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951154-oni-tselenapravlenno-shli-unichtozhat-i-ubivat-v-politsii-almaty-rasskazali-o-shturme-zdaniya-dp/