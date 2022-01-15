Минздрав о беспорядках: Пострадавшие уходили из реанимаций в сопровождении вооруженных лиц

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель Минздрава РК Асель Артакшинова на брифинге в СЦК рассказала, сколько объектов здравоохранения по Казахстану подверглось нападениям в ходе беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МЗ, в ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, среди которых:

5 стационаров;

центр первичной медико-санитарной помощи;

14 аптек.

Все эти объекты, по данным спикера, находятся в Алматы.

Кроме того, пострадали 7 медработников (5 в Алматы, по 1 – в Шымкенте и Алматинской области) и 45 "неотложек" в 4 регионах (Алматы – 31, Шымкент – 7, Алматинская область – 5, Жамбылская – 2), из них 4 не подлежат ремонту.

Представитель МЗ напомнила, что три медицинские клиники Алматы – 1, 7 и 12 – практически трое суток находились в осадном положении.

По словам Артакшиновой, сотрудники клиник в этот период работали без смены, круглосуточно. Также не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось самим готовить еду для пациентов.

"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках, и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из отделений реанимации, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", – рассказала представитель МЗ.

Напомним, ранее в УОЗ Алматы рассказывали о том, как штурмовали 7-ю горбольницу. Позже этот рассказ дополнили врачи медучреждения.

Об осаде 1-й горбольницы недавно рассказывал главврач Эрнест Калиев. Фельдшеры скорой помощи тоже делились историями о нападениях на них во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951345-v-kakih-usloviyah-rabotali-bolnitsy-vo-vremya-besporyadkov-v-kazahstane/