Пытались выйти в эфир: подробности попытки захвата телебашни "Кок-Тобе" озвучили в КНБ (фото)

Военные. Фото: КНБ РК

Пограничники Алматинской области вместе с полицией и военными защитили алматинскую телебашню "Кок-Тобе" во время беспорядков. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Как рассказали в ведомстве, пограничники помогали полиции и военным оборонять алматинский акимат и другие стратегически важные объекты города.

Здание АО "Казтелерадио". Фото: КНБ РК

Так, во время беспорядков террористы попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Кок-Тобе" для того, чтобы оттуда выйти в эфир и выдвинуть свои требования.

В итоге напавшим этого не удалось - пограничники отразили нападение.

Военный. Фото: КНБ РК

Кроме того, бойцы ПС КНБ РК по Алматинской области держали под контролем периметр селезащитной плотины "Медеу".

Отмечается, что во время контртеррористической операции областные пограничники совместно со спецподразделением ПС выявляют и ловят преступников, а также тех, кто пытается незаконно скрыться за границей.

Военные. Фото: КНБ РК

"Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в УОЗ Алматы рассказали, как бандиты штурмовали 7-ю горбольницу. Также в Департаменте полиции поведали о том, как защищали здание, в котором располагается ведомство.

Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный. Фото: КНБ РК

Оружие. Фото: КНБ РК

Смартфоны. Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950631-pytalis-vyyti-v-efir-podrobnosti-popytki-zahvata-telebashni-kok-tobe-ozvuchili-v-knb-foto/