Почти 2700 человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова во время онлайн-брифинге в СЦК рассказала, сколько казахстанцев обратились за медицинской помощью за время действия периода ЧП на территории республики, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно оперативным данным управлений здравоохранения регионов, которые привела Артакшинова, с момента введения ЧП за медпомощью обратились 2677 пострадавших.

Из них за амбулаторной помощью обратились 1815 человек, за стационарным лечением - 863 человека. За указанный период выписано 598 пациентов.

Продолжают лечение еще 265 человек, в тяжелом состоянии в реанимации - 67 пациентов, проведено более 500 сложных операций, указала спикер.

Подчеркивается, что из 225 погибших, озвученных Генпрокуратурой, 175 пациентов умерли в медорганизациях.

В настоящее время, по данным Артакшиновой, все медорганизации республики, в том числе по городу Алматы, работают в штатном режиме. Медицинская авиация доставила 360 доз крови из Нур-Султана в Республиканский центр крови в Алматы для создания резерва.

Кроме того, совместно с МВД ведется круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО "СК Фармация" в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Актобе, в которых хранятся медикаменты для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, наркотические и психотропные вещества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951344-skolko-kazahstantsev-obratilis-za-medpomoschyu-posle-vvedeniya-rezhima-chp-v-strane/