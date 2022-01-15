Не менее 225 человек погибло в результате беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Серик Шалабаев на брифинге в СЦК озвучил первые предварительные данные по погибшим в результате беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Общее количество пострадавших, по словам Шалабаева, превысило показатель в 4,5 тысячи человек.

"На сегодня 4578 потерпевших, из них 4353 - ранено, в том числе 3393 сотрудников силовых ведомств", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

В период беспорядков в морги было доставлено 225 человек. Из них часть - участники терактов, бандиты, 19 - полицейские и военные", - сообщил он.

Как отметил Шалабаев, данные факты предварительные и еще будут уточняться. Но заверил, что каждый из них детально изучается, и по завершении следствия им будет дана правовая оценка.

К этому часу следственные группы возбудили и расследуют 546 уголовных дел, из них 44 - по факту терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по факту убийства.

В СИЗО доставлено 672 подозреваемых, из них с санкции суда 446 задержаны.

После проверки документов и в связи с отсутствием основания для задержания более 100 человек были освобождены.

Напомним, в первые дни 2022 года на западе Казахстана - в городах Жанаозен и Актау - начались протесты: люди были возмущены ценами на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Тем временем во всем Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.

Сейчас режим ЧП в стране постепенно отменяется. Тем не менее, в трех регионах страны до сих пор действует "красный" режим террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951342-poyavilas-pervaya-informatsiya-po-pogibshim-v-rezultate-besporyadkov-v-kazahstane/