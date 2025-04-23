Новые детали покушения на Руслана Берденова раскрыли в акимате Шымкента

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек сегодня на брифинге озвучил новые детали покушения на своего коллегу Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

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По словам Сарсена Куранбека, когда произошло нападение, аким Шымкента, его заместители и руководитель аппарата были на работе и оперативно прибыли на место происшествия. Сюда же вызвали полицию и скорую помощь. Подозреваемого в совершении преступления задержали на месте.

"Руслана Берденова оперативно доставили в больницу, там ему сделали операцию. Она длилась долго. Аким и его заместители оставались в больнице до окончания операции. Домой мы вернулись в 2 часа ночи, то есть мы держали ситуацию под контролем", - рассказал спикер.

Он указал на два, по его мнению, важных момента. Во-первых, полицейские оперативно задержали подозреваемого и сразу же начали расследование.

Во-вторых, медицинский персонал проявил профессионализм и провел операцию на высоком уровне. Пользуясь случаем, он от имени акимата выразил благодарность сотрудникам полиции и медицинским работникам.

Также Сарсен Куранбек высказался по поводу того, почему со стороны акимата не было комментариев о произошедшем.

"Причина, по которой мы до сих пор не выступали в социальных сетях и не высказывали свое мнение где-либо заключается в том, что там, где было совершено преступление, наши полномочия отсутствуют. С места преступления начинаются полномочия полиции.

В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что ДП несет ответственность за комментирование уголовных дел, а на вопросы, связанные со здоровьем, отвечает департамент здравоохранения.

В настоящее время ведется расследование. Оно находится под контролем прокуратуры", - пояснил заместитель акима Шымкента.

Также он высказался по поводу версий преступления.

"Мы не можем точно сказать, почему этот человек совершил преступление. Мы даже не имеем права говорить. Для того, чтобы расследование было проведено правильно, мы не можем это комментировать.

Соответственно, разъяснения вам будут предоставлены в установленном порядке после завершения расследования в процессе передачи дела в суд.

На данный момент мы не можем предоставить дополнительную информацию, чтобы наши комментарии не повлияли на уголовное дело.

Ходят разные слухи о том, почему подозреваемый совершил это преступление. Насколько нам известно, ни один из них не является правдой", - отметил Сарсен Куранбек.

Напомним, 21 апреля стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Чиновника экстренно госпитализировали. Как рассказали медики, у него диагностировали огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение, плевропульмональный и геморрагический шок.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

Также появились слухи о том, что пострадавший якобы домогался жены подозреваемого, но полиция и управление акимата Шымкента их опровергли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Мы рассказывали о том, кто такой Руслан Берденов и чем он известен.