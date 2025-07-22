Покушение на замакима Шымкента: уголовное дело передано в суд
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Уголовное дело о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, передает "МИА Казинформ".
Как сообщили представителям издания в пресс-службе суда, подсудимый Ернар Жиенбай привлекается к ответственности по двум статьям УК РК - статья 24, часть 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статья 99, часть 1 ("Убийство").
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
Позже заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.
12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.
Позже появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено, и участники процесса знакомятся с материалами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267832-pokushenie-na-zamakima-shymkenta-ugolovnoe-delo-peredano-v-sud/
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