Покушение на замакима Шымкента: уголовное дело передано в суд

Уголовное дело о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, передает "МИА Казинформ".

Как сообщили представителям издания в пресс-службе суда, подсудимый Ернар Жиенбай привлекается к ответственности по двум статьям УК РК - статья 24, часть 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статья 99, часть 1 ("Убийство").

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Позже заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.

Позже появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено, и участники процесса знакомятся с материалами.

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