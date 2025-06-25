Завершено расследование дела о покушении на Руслана Берденова

Завершено расследование уголовного дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Об этом сообщили в городском суде, передает МИА "Казинформ".

Сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела

"После этого дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд. Пока судебного разбирательства не начато", - пояснили в суде.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии раненого.

Также заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.

12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.