Завершено расследование дела о покушении на Руслана Берденова
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Завершено расследование уголовного дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Об этом сообщили в городском суде, передает МИА "Казинформ".
Сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела
"После этого дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд. Пока судебного разбирательства не начато", - пояснили в суде.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии раненого.
Также заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.
О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.
12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259291-zaversheno-rassledovanie-dela-o-pokushenii-na-ruslana-berdenova/
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