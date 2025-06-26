Переживший покушение Руслан Берденов покинул свой пост в партии

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов покинул свой пост сопредседателя партии Respublica. Информацию подтвердили в пресс-службе партии, передает МИА "Казинформ".

Как отмечает агентство, Руслан Берденов стал заместителем акима Шымкента 24 февраля 2025 года, после чего сложил депутатские полномочия в мажилисе.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Позже заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы. А накануне появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено. Сейчас участники процесса знакомятся с материалами.