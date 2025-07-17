Обвиняемую в хищениях Перизат Кайрат собирались сделать помощником министра

В суде зачитали показания свидетеля - она работает главой комитета в Минкультуры и сообщила, что подсудимую Перизат Кайрат собирались сделать помощником министра, передает корреспондент NUR.KZ.

Как зачитал прокурор, свидетель по делу работает в Министерстве культуры и информации руководителем Комитета по делам гражданского общества. Период, интересующий следствие – 2023-й год.

"По обстоятельствам оформления приказа о назначении Кайрат Перизат на должность советника министра могу сообщить, что в день составления приказа, 17 мая 2023 года, я была в отгуле. О том, что в тот день был оформлен приказ на Перизат Кайрат, я не знала.

18 мая 2023 года я вышла на работу, и коллега показала мне данный приказ, подписанный руководителем аппарата. Коллега сказала, чтобы я сама дальше все оформила. В этот день Перизат Кайрат пришла в министерство, принесла автобиографию и еще документы, но не в полном объеме, сказала, что донесет позже.

При этом отсутствовал диплом о высшем образовании. Она говорила, что принесет его позже, так как он находился в малазийском университете, где, с ее слов, она получала второе или третье образование", - говорится в показаниях свидетеля.

Свидетель рассказала, что она пошла к директору, которому сообщила, что приказ оформлен незаконно, поскольку у Перизат Кайрат нет диплома о высшем образовании.

"Он сходил к руководителю аппарата и, вернувшись, сказал не принимать Перизат Кайрат на работу, пока она не предоставить все документы. В этот же день приказ я отдала на уничтожение", - говорится в показаниях свидетеля.

В этот же день, по ее словам, на должность исполняющего обязанности помощника министра был назначен другой человек. Перизат Кайрат были возвращены ее документы.

Стоит отметить, что ранее в столичном суде при оглашении личных данных подсудимой Перизат Кайрат, которая являлась главой фонда BIZ BIRGEMIZ, выяснилось, что она не окончила учебу.

Подсудимая имеет средне-специальное неоконченное образование. Согласно документам, в 2006 году она поступила в колледж искусств на факультет хорового дирижирования.

По данным прокурора, после окончания первого курса иных данных об учебе в колледже подсудимой нет. Также в личном деле есть документы из университета TAU.

Позже в суде выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.

Сегодня также представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций.

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