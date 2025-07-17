Матери Перизат Кайрат снова стало плохо в суде

В столичном суде спустя полчаса после начала очередного заседания по делу Перизат Кайрат, объявили перерыв из-за состояния здоровья ее матери Гани Алашбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Процесс по делу Перизат Кайрат и ее матери начался сегодня в 10 часов. Но спустя полчаса защитник попросил объявить перерыв, поскольку матери подсудимой Гани Алашбаевой стало плохо из-за проблем с давлением.

"Сейчас сотрудники скорой помощи окажут вам помощь", - заявил судья и объявил перерыв.

После к зданию суда подъехала карета скорой помощи. Заседание должно продолжиться в 15 часов.

Напомним, накануне на шестом часу разбирательств матери Перизат Кайрат также стало плохо в суде, был объявлен перерыв.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.

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