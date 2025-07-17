"Запомнил, потому что вела себя грубо": как Перизат Кайрат покупала авто в подарок, рассказали в суде
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В столичном суде зачитали показания свидетеля, который работал в автоцентре и обслуживал подсудимую Перизат Кайрат, которая покупала там авто в подарок, передает корреспондент NUR.KZ.
Свидетель сообщил, что Перизат Кайрат приходила в автоцентр вместе с неким Алашбаевым Киримкереем.
"Кайрат я запомнил, потому что она вела себя грубо, требовала быстро все оформить, потому что на заключение договора у нее всего 30 минут. Кайрат и Алашбаев пришли целенаправленно покупать авто Haval H6 GT, за консультацией не обращались, лишь уточнили по цене и цвету, и сказали, что будут покупать его. Как я понял, Кайрат покупала авто Алашбаеву, которые приходится ей родственником", - зачитал прокурор показания свидетеля.
Авто было куплено за 13,5 млн тенге, оплату в кассу внес Алашбаев наличными – на него же и записали автомобиль.
Суд над Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.
Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.
Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.
Сегодня также представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.
Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266218-zapomnil-potomu-chto-vela-sebya-grubo-kak-perizat-kayrat-pokupala-avto-v-podarok-rasskazali-v-sude/
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