"Водитель Берденова среагировал": что происходило на месте покушения на замакима Шымкента

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек сегодня на брифинге рассказал, как задерживали подозреваемого в нападении на его коллегу Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

Сарсен Куранбек подтвердил, что водитель Руслана Берденова помог задержать подозреваемого.

"Возможно, он сыграл роль в задержании подозреваемого. Это вопрос, который должен быть окончательно выяснен в рамках следствия", - отметил заместитель акима Шымкента.

Предположительно, водитель проехал мимо на автомобиле, приблизился к подозреваемому и мог содействовать его задержанию. Однако, подчеркнул спикер, все-таки непосредственное задержание произвели полицейские.

Чиновник добавил, что ни у пострадавшего заместителя акима, ни у других руководителей акимата личной охраны нет.

"И у акима города Габита Абдимажитовича нет никакой охраны. Мы свободно передвигаемся среди людей, общаемся с горожанами наравне, открыто", - пояснил Сарсен Куранбек.

Также он ответил на вопрос, как мог человек с ружьем оказаться возле акимата, в то время, как его должны были заметить по камерам и сразу пресечь преступление.

"Камеры есть вокруг акимата, они зафиксировали движение этого человека. Он сидел в машине на парковке акимата, оттуда выбежал и, как мы и сказали, водитель Берденова все-таки среагировал. Не только водитель Берденова, но и представители полиции тоже среагировали, поэтому его своевременно схватили. Оценку по итогам следствия полиция, наверное, даст", - сказал заместитель акима Шымкента.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Угрозы жизни нет.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.