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Фото Руслана Берденова из больницы появилось в Сети

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: t.me/MargulanSeissembai

Бизнесмен Маргулан Сейсембай опубликовал фото замакима Шымкента Руслана Берденова - он навестил чиновника, который сейчас находится в больнице после совершенного на него нападения, передает NUR.KZ.

Пост с фото опубликовал казахстанский бизнесмен и общественный деятель Маргулан Сейсембай в Telegram-канале.

Судя по кадрам, заместитель акима Шымкента Руслан Берденов до сих пор проходит лечение в больнице после ранения, полученного в результате нападения.

"Поехал проведать настоящего патриота - человека, который когда-то работал со мной, честного и порядочного человека Руслана Берденова. Он единственный из политиков, которого я знаю лично и которого уважаю за его порядочность", - отметил под опубликованным фото Маргулан Сейсембай.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова.

Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.

Также недавно экс-депутат мажилиса парламента Динара Шукижанова сообщала, что раненый заместитель акима Шымкента Руслан Берденов все еще находится в реанимации.

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Нападение на замакима Шымкента
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243424-foto-ruslana-berdenova-iz-bolnicy-poyavilos-v-seti/