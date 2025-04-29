О состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова рассказали в Минздраве

На брифинге в правительстве глава Минздрава сообщила о состоянии госпитализированного замакима Шымкента Руслана Берденова, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова.

"Его состояние стабильно тяжелое. При поступлении двумя бригадами хирургов была оказана в течение 4-х часов вся необходимая оперативная экстренная помощь - пациент был прооперирован, стабилизирован.

Сегодня состояние пациента стабильно, он самостоятельно передвигается, но находится под наблюдением врачей", - сообщила министр Акмарал Альназарова.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Угрозы жизни нет.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.